Euro2020

O médio João Mário e o antigo defesa Ricardo Carvalho vão entregar a taça de campeão europeu conquistada por Portugal no Euro2016, no sorteio de sábado da fase final do Euro2020, em Bucareste, foi hoje anunciado.

O médio de 26 anos do Lokomotiv de Moscovo, que fez parte da equipa vencedora no torneio realizado em França, vai entregar o troféu ao lado do antigo defesa, também campeão e já retirado, na gala que antecede o sorteio da fase de grupos.

"Será uma honra entregar o troféu que vencemos em 2016. O título conquistado em França foi um momento histórico para Portugal, um momento que jamais esquecerei", atirou João Mário, citado pela sua assessoria de imprensa.