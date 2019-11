Guiné-Bissau/Eleições

O presidente da Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau, José Pedro Sambú, admitiu hoje "intentar uma ação judicial" contra o Presidente cessante e candidato nas eleições de domingo passado, José Mário Vaz, por insinuar "falsidades e calúnias".

"As insinuações, falsidades e calúnias, proferidas nas declarações do candidato José Mário Vaz são apenas manobras de diversão, contudo, a CNE pondera intentar uma ação judicial, com vista a salvaguardar o seu bom nome e dos seus membros", refere, em comunicado divulgado à imprensa, José Pedro Sambú.

O Presidente cessante da Guiné-Bissau e candidato às eleições presidenciais realizados no domingo passado, José Mário Vaz, disse na quinta-feira que aceita os resultados, mas salientou que a Comissão Nacional de Eleições (CNE) sabe "perfeitamente" quem deveria estar na segunda volta.