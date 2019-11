Actualidade

O Presidente angolano, João Lourenço, afirmou hoje que "existe vontade política" do seu Governo para a realização das primeiras eleições autárquicas, previstas para 2020, e que as mesmas apenas serão convocadas "após a aprovação do pacote legislativo autárquico".

"O país está expectante com a possibilidade da realização das eleições autárquicas em 2020. A vontade política da parte de todos os intervenientes, o executivo, partidos políticos, deputados, sociedade civil e cidadãos eleitores existe", disse hoje na abertura da segunda reunião ordinária do comité central do MPLA.

Contudo, observou, o também presidente do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA, no poder) "por sermos um Estado de direito só com o pacote legislativo autárquico aprovado pela Assembleia Nacional é possível a preparação, convocação e organização das eleições autárquicas".