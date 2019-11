Actualidade

O antigo chefe da diplomacia da Guiné Equatorial Agapito Mba Mokuy foi eleito hoje de manhã por aclamação como o novo presidente do Conselho Executivo da UNESCO, numa eleição em que o candidato foi indicado pelo grupo de países africanos.

"Confirmamos a eleição por aclamação de Agapito Mba Mokuy, da Guiné Equatorial, à presidência do Conselho Executivo da UNESCO. Ele foi o único candidato a apresentar-se", pode ler-se na resposta oficial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), enviada à agência Lusa.

O Conselho Executivo da UNESCO é responsável pela organização interna desta instituição entre as conferências gerais que acontecem a cada dois anos - duração do mandato do presidente.