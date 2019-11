Actualidade

Mais de 150 obras de arte, artefactos religiosos e documentos diversos integram uma exposição comemorativa do centenário da escultura original da Senhora de Fátima, no concelho de Ourém, que abre ao público no sábado.

A primeira imagem de Nossa Senhora do Rosário está na Capelinha das Aparições, desde 13 de junho de 1920, e foi esculpida por José Ferreira Thedim (1892-1971), um santeiro de Braga que realizou o trabalho de acordo com as descrições de Lúcia dos Santos, uma das videntes dos fenómenos sobrenaturais da Cova da Iria, em 1917.

"O Santuário assume esta linguagem da cultura dos museus, acessível a todos, como uma das formas de comunicar com os peregrinos", disse à agência Lusa o diretor do Museu de Fátima, Marco Daniel Duarte.