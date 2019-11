Congresso/ANMP

O presidente da Câmara de Vila Real apelou hoje a Marcelo Rebelo de Sousa para ouvir os autarcas e "ir ao encontro" daqueles que veem na regionalização "o único caminho" para equilibrar o país.

O socialista Rui Santos aproveitou a presença do Presidente da República no arranque do congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), que decorre entre hoje e sábado, em Vila Real, para, "olhos nos olhos", deixar um apelo.

"Temos ouvido os líderes dos dois principais partidos políticos portugueses, PS e PSD, justificando o atraso da regionalização pelas dúvidas que vossa excelência terá sobre a bondade ou utilidade da mesma. Senhor Presidente da República, ouça os autarcas sobre esta matéria. Avalie a eficácia e eficiência da gestão de proximidade que as autarquias fazem e projete-a ao nível regional", afirmou.