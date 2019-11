Actualidade

A passagem de ano será assinalada em Coimbra, em quatro palcos, designadamente com atuações de Pedro Abrunhosa e Os Azeitonas, anunciou a Câmara, que volta a apresentar "uma grande festa" na cidade.

"Coimbra despede-se de 2019 ao som de Os Azeitonas e vai entrar em grande no novo ano ao som de Pedro Abrunhosa & Comité Caviar", revela a Câmara Municipal, que "preparou, pelo sétimo ano consecutivo, uma grande festa onde espera atrair milhares de pessoas para dar as boas-vindas ao novo ano na Baixa da cidade".

Além de diversos espetáculos, "para todos os gostos" e todos com entrada gratuita, distribuídos por quatro palcos na Baixa da cidade - Largo da Portagem, com o palco principal, praças do Comércio e 8 de Maio e Terreiro da Erva --, o município promete "um espetáculo inesquecível, de 12 minutos, de fogo-de-artifício, sobre o Rio Mondego", afirma a autarquia numa nota enviada à agência Lusa.