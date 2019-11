Actualidade

Os comerciantes da Baixa de Lisboa consideram que o projeto "Lojas com História" não protege o comércio tradicional e que a "medida é muito tímida", acrescentando que tem havido uma "enorme procura" de fundos na compra de imóveis.

"Acho que é uma medida muito tímida. Não há apoio efetivamente ao comércio e há lojas que não estão contempladas [no projeto Lojas com História], lojas que até têm alguma viabilidade económica", realçou à agência Lusa o presidente da Associação de Valorização do Chiado (AVChiado), Victor Silva.

Para o presidente do AVChiado, a compra de imóveis por parte de fundos recorda os tempos em que abriram as primeiras grandes superfícies comerciais, como o centro comercial Colombo, em Lisboa.