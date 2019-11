Congresso/ANMP

Cerca de 60 dos 278 municípios do continente aceitaram desempenhar até ao próximo ano todas as competências que o Governo está a transferir para as autarquias, revelou hoje a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública.

Alexandra Leitão participou hoje na sessão de abertura do XXIV Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), que hoje à tarde teve início em Vila Real.

"Ao dia de hoje, considerando o universo dos 278 municípios do continente, congratulamo-nos com o facto de 86% terem aceitado exercer pelo menos uma competência até 2020, enquanto cerca de 60 autarquias já aceitaram exercer todas as competências", afirmou, salientando que "subsiste, ainda, o enorme desafio da sua consolidação e concretização no terreno".