O presidente da Câmara de Valongo, José Manuel Ribeiro, é candidato à presidência da Distrital do Porto do PS, atualmente liderado pelo eurodeputado e vereador da Câmara do Porto, Manuel Pizarro, confirmou hoje à Lusa o próprio.

Contactado após ter anunciado na quinta-feira, sua página pessoal na rede social Facebook, a candidatura, o autarca socialista escusou-se a fazer mais afirmações, remetendo para o vídeo que suportou o anúncio.

Presidente da autarquia de Valongo desde 2013, José Manuel Ribeiro começa por dizer no anúncio na rede social que, aberto o novo ciclo de governação saído das últimas legislativas, "é tempo de virar a página na distrital do Porto".