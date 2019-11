Actualidade

O 'clássico' Sporting-FC Porto é o jogo grande da 15.ª jornada da I Liga de futebol, que se disputa em 05 de janeiro, naquela que será a primeira ronda de 2020, anunciou hoje a Liga portuguesa.

A receção dos 'leões' aos 'dragões' realiza-se a um domingo, pelas 17:30, uma ronda que fica concluída em dois dias.

Além da jornada 15, a Liga anunciou igualmente as datas e horários da 14.ª ronda, que encerra a competição em 2019, com destaque para a receção do Benfica, líder isolado do campeonato, com 30 pontos, à equipa sensação da prova, o Famalicão, terceiro, com 24.