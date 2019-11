Actualidade

O Tribunal de Almada condenou hoje 12 dos 16 acusados de lesarem o Estado em 13 milhões de euros, através de um esquema fraudulento de comercialização de tabaco, com penas de prisão suspensa entre um a cinco anos.

Durante a leitura do acórdão, que decorreu esta tarde no Tribunal de Almada, no distrito de Setúbal, a juíza decidiu aplicar uma pena mais elevada aos líderes do grupo, Vítor Pereira e Marina Ferreira, que foram condenados por fraude fiscal qualificada, com pena de prisão suspensa de cinco anos.

Segundo o tribunal, os dois arguidos lesaram o Estado em cerca de 300 mil euros.