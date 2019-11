Congresso/ANMP

O Presidente da República recomendou hoje "cuidado" para "não deixar criar a suspeição" de que a reforma das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) seja uma "aceleração do processo regionalizador" sem o assumir no quadro constitucional.

"Quanto à personalização jurídica ou qualquer outra qualificação jurídica das CCDR, há que ter o cuidado de não deixar criar a suspeição de se tratar de proceder a uma aceleração do processo regionalizador sem o assumir no quadro das exigências constitucionais envolvente, nomeadamente, a realização do referendo", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa no seu discurso na abertura do XXIV congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), que decorre em Vila Real.

O chefe de Estado considerou que faz "todo o sentido em várias vertentes" a reforma das CCDR, "até à luz da experiência de mais de uma década e meia de vigência do regime atual".