Actualidade

As suites "Música aquática" e "Música para os reais fogos de artifício", de Handel, são as obras com que a Companhia de Teatro de Almada (CTA) homenageia o compositor do Barroco tardio, na produção para a infância, a estrear no sábado.

"Handel... lá com essa música!" é o título da peça que, a partir deste sábado, estará em cena na sala de ensaios do Teatro Municipal Joaquim Benite, naquela que é a quinta encenação de Teresa Gafeira para a infância e jovens adolescentes, a partir de obras de compositores da chamada música erudita.

"Brincar com tudo o que é sério" em espetáculos em que "tem de haver disparates pelo meio", sem os tornar "uma estopada", são objetivos deste ciclo que Teresa Gafeira tem vindo a realizar a partir de compositores de música clássica, disse a própria, numa entrevista à agência Lusa.