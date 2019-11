Actualidade

O futebolista internacional português Rúben Dias prolongou por um ano o contrato com o Benfica, até 2024, anunciou hoje o presidente do clube lisboeta, Luís Filipe Vieira, no canal televisivo dos 'encarnados'.

"O Rúben [Dias] faz parte da estratégia do Benfica. É um jovem, já tem 13 anos de Benfica. Tem todas as condições para ser o futuro capitão do Benfica. É um grande líder. Sabemos que é bastante cobiçado na Europa, mas chegámos a acordo para que continue a vestir por mais cinco anos de vermelho", revelou Luís Filipe Vieira.

O valor da cláusula de rescisão do defesa central, de 22 anos, que representa o Benfica desde as camadas jovens e se estreou pela equipa principal na época 2017/18, aumentou de 66 para 100 milhões de euros.