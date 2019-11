Congresso/ANMP

A Associação Nacional de Municípios (ANMP) defendeu hoje um "novo regime de financiamento autárquico" e uma permanente "monitorização" da transferência de competências do Estado para as autarquias, frisando que "a sustentabilidade financeira" dos municípios "ainda não está resolvida".

"A sustentabilidade financeira concreta das autarquias ainda não está resolvida. E transferência nunca poderá ser mero alijar de responsabilidades do Estado Central", frisou Manuel Machado, presidente da ANMP, na abertura do XXIV congresso da ANMP, que se realiza hoje e no sábado em Vila Real.

O responsável defendeu ainda a necessidade de criar "um regime de financiamento que permita às autarquias cumprir as novas competências" e de se "institucionalizar um "processo permanente de monitorização e sustentabilidade" das medidas transferidas, duas das propostas do documento preparado pela ANMP sobre a "Organização do Estado".