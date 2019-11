Actualidade

(CORREÇÃO) Lisboa, 29 nov 2019 (Lusa) - Os trabalhadores dos centros de atendimento telefónico de empresas vão continuar ao longo de dezembro a greve intermitente que iniciaram em 01 de novembro por melhores salários e condições de trabalho, disse hoje fonte sindical.

Vitor Correia, dirigente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisual (SINTTAV), disse à agência Lusa que foi emitido um novo pré-aviso de greve, para vigorar entre 01 e 22 de dezembro, porque as empresas do setor, de trabalho temporário e 'outsorsing', "continuam a não querer dialogar com os sindicatos".

Os trabalhadores dos centros de atendimento telefónico de empresas vão também participar numa concentração contra a precariedade no setor das telecomunicações, que se realiza na quinta-feira junto ao Ministério do Trabalho.