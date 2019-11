Actualidade

Uma porta-voz da polícia holandesa disse ser ainda cedo para classificar o esfaqueamento de pelo menos três pessoas na noite de hoje numa zona comercial central de Haia como tendo motivação terrorista.

Citada pela agência Associated Press, Marije Kuiper, disse que a polícia continua a efetuar buscas para deter o autor do esfaqueamento de três pessoas no Groot Markstraat, a principal zona comercial da capital holandesa, numa altura em que as lojas estavam apinhadas de consumidores a tentar aproveitar a 'Black Friday'.

Kuiper acrescentou não ter ainda informações sobre as condições em que se encontram as três pessoas que ficaram feridas.