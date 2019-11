Actualidade

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, considerou hoje que a OPA lançada recentemente pela Benfica SGPS sobre a SAD 'encarnada', para controlar até 95% do capital, é "o melhor negócio de sempre" do clube da Luz.

"Estou cá para defender os interesses a 100% do Benfica. É isso que tenho feito e qualquer benfiquista que tem votado em mim vê que a obra fala por mim. E os resultados desportivos, financeiros e patrimoniais falam por si. Esta posição [lançamento da OPA] tem a ver com uma estratégia clara de futuro. O Benfica tem que reforçar o seu capital acionista. [A OPA] faz parte dessa estratégia, faz parte da estratégia de quando eu disse que queria devolver o Benfica aos benfiquistas", afirmou à Benfica TV o líder das 'águias'.

A oferta pública de aquisição (OPA) parcial sobre 28% do capital da SAD, lançada em 18 de novembro, implica um investimento na ordem dos 32 milhões de euros e, caso seja bem sucedida, pode reforçar a posição da Benfica SGPS para até 95% do capital da entidade que está cotada na bolsa de Lisboa.