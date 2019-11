Actualidade

O Boavista venceu hoje em casa do Santa Clara por 2-1, no jogo de abertura da 12.ª jornada da I Liga de futebol, tendo os 'axadrezados' subido provisoriamente ao quinto posto.

Neris, aos dois minutos, e Carraça, aos 25, foram os autores dos golos boavisteiros, tendo o Santa Clara ainda reduzido na fase final da partida, através de César, aos 85.

Com este triunfo, o Boavista subiu ao quinto lugar com 18 pontos, enquanto o Santa Clara é 11.º com 13.