COP25

O ministro do Ambiente defende que a conferência do clima da ONU será um sucesso se mais países se comprometerem com a neutralidade carbónica, defendendo o papel do ativismo jovem como motor para influenciar decisões.

"Esta será relevante se mais países assumirem o compromisso da neutralidade carbónica, se se perceber que as contribuições que cada país vai entregar para o ano seguinte vão ser mais ambiciosas, se conseguirmos um compromisso expressivo de projetos em continentes como África", para que os países se possam desenvolver "preservando os seus recursos e não apostando em combustíveis de origem fóssil", disse João Pedro Matos Fernandes em entrevista à agência Lusa, antes da cimeira da ONU sobre o clima (COP25), que começa na segunda-feira em Madrid.

"Todos os bancos têm que perceber que estes jovens são os seus futuros clientes, todas as empresas têm que perceber que estes jovens são os seus futuros trabalhadores, clientes e acionistas e vão ser certamente cada vez mais exigentes com todos os comportamentos", declarou.