Actualidade

O número de jovens médicos sem acesso a formação especializada vai aumentar porque nas atuais condições das unidades do SNS será difícil manter o crescimento das vagas para especialização, estima uma auditoria externa.

O relatório da auditoria externa e independente, pedida pelo Ministério da Saúde e realizada pela EY ao processo do internato médico indica que o aumento de vagas para médicos em formação específica não tem sido suficiente para responder ao "acentuado aumento" de candidatos, prevendo um crescimento do número de jovens médicos sem acesso a formação especializada.

"Poderá existir dificuldade em manter o ritmo crescente do número de vagas abertas ao longo dos últimos anos, tendo em consideração as capacidades e condições atuais dos estabelecimentos do SNS para a realização de formação médica com a qualidade desejada", indica o documento, a que a agência Lusa teve acesso.