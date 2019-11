Actualidade

O embaixador da Palestina em Portugal compreende o descontentamento de muitos palestinianos com o seu governo, mas salienta que o Presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmud Abbas, está "de mãos atadas".

"Quando se elegem as pessoas espera-se que elas façam o que gostamos ou aquilo por que votámos, mas o Presidente Abbas não tem poder para fazer nada", declara Nabil Abuznaid em entrevista à agência Lusa.

Uma sondagem realizada em setembro pelo Centro Palestiniano de Investigação Política (PSR - Palestinian Center for Policy and Survey Research) em conjunto com a Fundação Conrad-Adenauer-Stiftung (KAS) indicou que cerca de 80% dos palestinianos está descontente com gestão da Autoridade Palestiniana dos territórios ocupados e que à volta de 60% quer a demissão do presidente da instituição, Mahmud Abbas.