Actualidade

Os comerciantes da Baixa de Lisboa esperam ter um bom ano em relação às vendas de Natal, considerando que as iluminações festivas são atrativas para chamar os consumidores à zona histórica da cidade, bem como outras atividades.

"A expectativa de um comerciante é sempre que seja melhor do que o ano anterior, porque o comerciante é um otimista por natureza", afirmou à agência Lusa o vice-presidente da Associação de Dinamização da Baixa Pombalina (ADBP), Vasco Melo.

De acordo com Vasco Melo, a ADBP já tem feito várias iniciativas no centro de Lisboa de forma a chamar as pessoas ao comércio tradicional.