Prescrição eletrónica de receitas desligada às 14

Os sistemas informáticos de suporte às receitas eletrónicas vão ser desligados entre as 14:00 horas de hoje e as 08:00 horas de domingo, alertou a Associação Nacional de Farmácias, pedindo aos doentes para tentarem aviar antes as receitas.

Em comunicado, a Associação Nacional de Farmácias (ANF) refere que a informação de que os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde vão desligar aqueles serviços informáticos lhe chegou através de um e-mail enviado ao final da tarde (18:43 horas) de sexta-feira.

Perante a situação, a ANF delineou, entretanto, um plano para reforçar as equipas de forma a garantir resposta aos doentes urgentes que se apresentem naquele período com receita eletrónica nos telemóveis.