Actualidade

O novo filme do artista e ativista chinês Ai Weiwei, "The Rest", segue-se a "Human Flow" e procura mostrar "as consequências da crise e luta constante" dos refugiados, para quem o esforço "ainda está a começar".

"The Rest" será exibido em estreia nacional no dia 05 de dezembro, na Universidade Católica do Porto, com o comentário do Alto Comissário para as Migrações, Pedro Calado.

A sessão, pelas 21:00, é promovida em parceria pela associação Meeru - Abrir Caminho com a pós-graduação em Direitos Humanos da Católica, o Cineclube EA e a plataforma Humans Before Borders (HuBB), tendo entrada gratuita.