PSD

O candidato à liderança do PSD Luís Montenegro terá como mandatários nacionais a líder da JSD e o independente Luís Reis, médico que se tem destacado na área da gestão de empresas, disse hoje fonte da candidatura à Lusa.

Margarida Balseiro Lopes e Luís Reis vão ser formalmente apresentados como mandatários nacionais num comício na Alfândega do Porto, marcado para as 17:30 de hoje.

Segundo fonte da candidatura, Montenegro quis, com a escolha destes dois mandatários, apostar "num homem e numa mulher, numa militante do partido e num elemento da sociedade civil, numa jovem e num quadro superior com vastíssima experiência profissional e cívica", que pretendem simbolizar o que quer para o PSD: "renovação e regeneração interna e atratividade externa".