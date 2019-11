Actualidade

O filme "Surdina", uma "tragicomédia minhota" com realização de Rodrigo Areias e argumento do escritor Valter Hugo Mãe, estreia-se nos cinemas portugueses em abril do próximo ano, disse à Lusa o realizador.

"Surdina", uma longa-metragem de ficção, que tem data de estreia prevista para 16 de abril de 2020, foi escrito por Valter Hugo Mãe, segundo Rodrigo Areias, "aproveitando a coincidência" de o escritor e o realizador serem ambos de "origem vimaranense".

Rodrigo Areias lembrou que as personagens dos livros de Valter Hugo Mãe "normalmente são baseadas nos seus familiares de São Cristovão de Selho, Guimarães", definindo "Surdina" como "uma tragicomédia minhota, toda rodado em Guimarães".