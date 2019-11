Congresso/ANMP

A Associação Nacional de Municípios (ANMP) alertou hoje que os transporte público "entre regiões" mantêm preços sem as descidas previstas no Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART), pelo que é "fundamental aprofundar" o projeto, incluindo financeiramente.

"É fundamental o aprofundamento do PART [em vigor desde abril e conhecido por 'passe único']. Não houve uma aplicação concertada ao nível das Comunidades Intermunicipais (CIM), tendo cada Autoridade decidido o âmbito de aplicação das verbas que lhe couberam. As ligações entre as regiões mantêm tarifários que não refletem as reduções", disse Alfredo Monteiro, vice-presidente do Conselho Diretivo da ANMP no segundo dia do XXIV congresso da associação, em Vila Real.

O responsável notou que "os critérios usados para a definição da fórmula de repartição da dotação global [do PART] não tiveram em conta as especificidades das redes de serviços públicos de transportes das zonas de baixas densidade", pelo que é preciso "reforçar os montantes" do programa, assegurando "a capacidade de financiamento das Autoridades de Transporte em todo o país".