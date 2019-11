Actualidade

O PCP quer saber o que pretende o Governo fazer para "garantir o reforço de profissionais do Hospital Magalhães Lemos", no Porto, e como reforçar as "respostas de apoio e acompanhamento social" aos utentes saídos daquela unidade de saúde.

Em comunicado enviado hoje à agência Lusa, o Grupo Parlamentar do PCP dá conta de que reuniu com o Conselho de Administração do Hospital Magalhães Lemos, "que presta cuidados de saúde mental a um alargado número de utentes de 13 concelhos, designadamente no que se refere ao internamento, para o qual tem 210 camas disponíveis".

Os comunistas concluíram daquela reunião existe uma carência de auxiliares de ação médica, bem como de trabalhadores para funções administrativas para responder ao conjunto das necessidades existentes" no Magalhães Lemos.