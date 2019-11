Actualidade

A Associação Sindical dos Profissionais da PSP marcou uma concentração em frente ao Comando Metropolitano de Lisboa desta polícia, para dia 10 de dezembro, para reivindicar um horário de trabalho de oito horas diárias, segundo um comunicado hoje divulgado.

De acordo com o documento da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) esta estrutura está desde o início do ano a tentar reivindicar, junto do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis), "a discussão de um horário de trabalho diário de 8 horas nos serviços de caráter operacional".

"A ASPP/PSP, tem vindo a alertar para as consequências negativas para o serviço e para os profissionais, provocadas pela existência de horários diversos. Não reivindicam menos horas de trabalho, reclamam sim um horário justo e uniforme para a patrulha apeada e auto", lê-se no comunicado.