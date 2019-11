Euro2020

A seleção portuguesa de futebol, detentora do título, ficou hoje inserida no grupo F do Campeonato Europeu de 2020, juntamente com Alemanha, França, campeã mundial, e uma seleção vinda do 'play-off', ditou o sorteio realizado em Bucareste.

A última seleção a integrar o grupo será conhecida no dia 31 de março de 2020, a sair do lote entre Islândia, Roménia, Bulgária e Hungria, sendo que, caso seja a Roménia a vencedora, esta será integrada no grupo C.

