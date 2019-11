Fátima

O centenário da morte de Jacinta Marto, vidente da Cova da Iria canonizada pelo Papa Francisco em 2017, vai marcar o programa do novo ano pastoral do Santuário de Fátima, que se inicia no sábado, anunciou hoje o reitor.

O padre Carlos Cabecinhas disse que, além do centenário da morte de Jacinta Marto, também os centenários da imagem de Nossa Senhora de Fátima, venerada na Capelinha das Aparições, e do início do ministério episcopal de José Alves Correia da Silva, na diocese de Leiria, serão assinalados em 2020.

"D. José Alves Correia da Silva foi o grande Bispo de Fátima", pelo papel que desempenhou no reconhecimento oficial, por parte da Igreja, das aparições de 1917, e no desenvolvimento do Santuário, justificou Carlos Cabecinhas, adiantando, no entanto, que, "para os peregrinos (...), o centenário da imagem de Nossa Senhora de Fátima é especialmente relevante, pois aquela imagem tornou-se não só o grande símbolo de Fátima, mas também um dos mais conhecidos ícones de Nossa Senhora no mundo católico".