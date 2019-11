Euro2020

O selecionador Fernando Santos afirmou hoje que Alemanha e França eram as equipas indesejadas no sorteio da fase de grupos do Euro2020 de futebol, mas lembrou que Portugal é uma seleção "difícil de vencer".

"Ninguém desejava estas equipas. Portugal não desejava, mas também Alemanha e França não desejavam Portugal. Do terceiro pote, ninguém queria Portugal. Foi o sorteio. Juntou dois favoritos e um candidato. Vamos preparar bem o torneio, vamos ver o que vai dar e lembrar que ainda há uma quarta equipa, que não sabemos quem será", afirmou Fernando Santos.

O selecionador nacional falava aos jornalistas em Bucareste, após o sorteio da fase final do próximo Europeu, que juntou no grupo F Portugal, Alemanha e França e uma seleção vinda do 'play-off'.