Euro2020

O selecionador da Alemanha afirmou hoje que o grupo F do Euro2020 de futebol, que inclui ainda Portugal e França, vai ser "jogado até ao limite" e confessou que tem boas memórias dos duelos com a seleção lusa.

"Tenho boas memórias de Portugal, mas atualmente é uma excelente equipa. São os campeões europeus. Ganhei sempre que joguei contra eles, é verdade, mas isso é passado. O próximo ano é um novo ano", afirmou Joachim Low.

O selecionador germânico falava aos jornalistas em Bucareste, após o sorteio da fase final do próximo Europeu, que juntou no grupo F Portugal, Alemanha e França e uma seleção vinda do 'play-off'.