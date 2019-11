Congresso/ANMP

O presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) quer prosseguir um trabalho político "agregador", sem "precipitar etapas" e com disponibilidade para o consenso, para desbloquear "tão breve quanto possível" a regionalização.

"Temos, portanto, que continuar o trabalho político agregador que, com o ritmo certo, sem precipitar etapas, e com uma grande disponibilidade para o consenso, consiga desbloquear - tão breve quanto possível - o processo de modernização do Estado português", afirmou Manuel Machado, na sessão de encerramento do XXIV congresso da ANMP.

Durante dois dias, autarcas de todo o país discutiram, em Vila Real, a organização do Estado, com destaque para a regionalização e a descentralização, novos modelos de desenvolvimento e a necessidade de um novo regime de financiamento autárquico.