Euro2020

O selecionador de França afirmou hoje que o grupo F do Euro2020 de futebol, que partilha com Portugal e Alemanha, é o "mais difícil" da primeira fase e descartou qualquer tipo de "vingança" com a seleção lusa.

"A história não se repete. Isso aconteceu há quatro anos (final do Euro2016 com Portugal). Será uma partida da fase de grupos e não uma final. Eles venceram essa final e não podemos fazer nada. Agora, será outro contexto. Também tínhamos o hábito de perder com a Alemanha e desde 2014 que tudo mudou. Não penso nesse tipo de coisas", afirmou Didier Deschamps.

O selecionador francês falava aos jornalistas em Bucareste, após o sorteio da fase final do próximo Europeu, que juntou no grupo F Portugal, Alemanha e França e uma seleção vinda do 'play-off'.