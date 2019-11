Actualidade

O pretendente ao trono português, Duarte Pio, defendeu hoje que se deve equacionar a adoção do voto obrigatório em eleições para combater a "forte abstenção" e "a desilusão" dos portugueses em relação à política.

"Os mais recentes atos eleitorais mostram um elevado descontentamento do eleitorado relativamente às forças políticas tradicionais", refere a mensagem do duque de Bragança, por ocasião do aniversário da restauração da independência de Portugal, lida esta noite no "jantar dos conjurados", que decorre na véspera do feriado nacional.

Segundo Duarte Pio, a forte abstenção dos portugueses em todos os atos eleitorais mostra descontentamento e "desilusão por parte dos cidadãos", sinais que considera "visíveis nas gerações jovens, que não se sentem representadas".