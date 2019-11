Actualidade

A Itália precisou hoje de prolongamento no triunfo por 8-7 sobre a Rússia e tornou-se na primeira finalista do campeonato do Mundo de futebol de praia, que terá como adversário Portugal ou Japão.

Sob chuva contínua, os rivais tinham empatado 7-7 após os três períodos e precisaram de três minutos de tempo extra, decididos com penálti convertido por Zurlo.

Nos italianos, destacaram-se Ramacciotti e Gori, ambos com três golos, enquanto, nos russos, Marakov, Zemskov e Romanov 'bisaram'.