Os casinos de Macau fecharam o mês de novembro com receitas de 22,88 mil milhões de patacas (2,58 mil milhões de euros), uma queda de 8,5% face a igual período do ano passado, anunciaram hoje as autoridades.

De acordo com os dados publicados na página 'online' da Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ), as receitas provenientes do jogo registaram no último mês a segunda queda mais acentuada do ano, depois de agosto, quando caíram 8,6%.

As receitas brutas acumuladas de janeiro a novembro totalizaram 269,62 mil milhões de patacas (30,28 mil milhões de euros), menos 2,4% do que no ano anterior, indicou a DICJ.