O major-general Raul Cunha, autor do livro "Kosovo - A Incoerência de uma Independência Inédita", considera que o processo de independência do território fica marcado pelos interesses e parcialidade da "comunidade internacional".

"Sempre que houver intervenção internacional a favorecer um dos lados, o conflito agudiza-se. É preciso favorecer os mecanismos regionais que existam, manter uma postura permanente de imparcialidade e foi isso que a comunidade internacional não fez e cada vez que interveio agudizou o conflito", disse à Lusa o major-general Raul Cunha.

O autor do livro é doutorado em História, Estudos de Segurança e Defesa; como militar prestou serviço na European Comunity Monitoring Mission (Jugoslávia) no início dos anos 1990, esteve no Quartel General da KFOR (Força de internacional) e, mais tarde, foi chefe da Componente Militar da UNMIK (Missão das Nações Unidas no Kosovo) e conselheiro militar do representante especial do secretário geral das Nações Unidas no Kosovo.