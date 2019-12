Actualidade

A pianista portuguesa Joana Gama fecha um capítulo sobre Erik Satie com o álbum "Arcueil", que sai na quinta-feira, mas vai continuar a ter a obra do compositor por perto, enquanto se livra dessa "obsessão pelo difícil".

"O que eu fui fazendo no meu percurso foi procurar repertório com o qual me sinto bem, que puxa por mim, mas que eu gosto de tocar e que faz sentido eu partilhar. Por isso é que vou continuar a tocar Satie, mas fazendo outros projetos", disse Joana Gama em entrevista à agência Lusa.

"Arcueil" é o segundo álbum que Joana Gama edita em torno da obra do compositor e pianista francês, depois de "Satie.150" (2017), ancorado num recital pensado para os 150 anos do nascimento dele.