Actualidade

A deputada brasileira e ex-assessora de Marielle Franco, Mónica Francisco, disse em entrevista à Lusa que a elite da sociedade do Rio de Janeiro, que vive longe das favelas, compactua com a retórica violenta do Governador Wilson Witzel.

"Tem sido dramática a situação do Rio de Janeiro no que se refere à política de segurança pública ou, neste caso, de 'insegurança' pública. Temos um programa que mantém a ostensividade e o confronto, produz um número indecente de mortes. De janeiro a agosto, foram 1249 mortes de jovens, negros, periféricos neste estado, por violência policial", detalhou a deputada.

"Se há uma atuação dessas é porque parte da sociedade aprova o discurso do medo, da insegurança, da produção de mais medo. Aprova todo um aparato mediático produzindo uma sensação de medo constante, a eleição de um sujeito que fala de um corpo inimigo, que geralmente é um corpo negro, jovem e masculino. Parte da sociedade compra, apoia, aprova e saúda esse tipo de prática do estado", afirmou Mónica.