Actualidade

A comissária europeia designada por Portugal, Elisa Ferreira, garantiu hoje, no dia em que assumiu funções, que tudo fará para que a política de coesão e das reformas, a sua pasta, reforce a confiança dos cidadãos no projeto europeu.

No dia de entrada em funções da nova Comissão Europeia, a presidente Ursula von der Leyen e todos os 26 comissários gravaram curtas mensagens vídeo de apresentação, nas quais dão conta da sua missão e dos seus compromissos, com Elisa Ferreira, responsável pela 'Coesão e Reformas' no novo executivo comunitário, a garantir que vai trabalhar no sentido de que "nenhum cidadão europeu fique deixado para trás".

"Hoje, a Europa enfrenta desafios enormes. Como comissária, eu farei tudo o que estiver ao meu alcance para garantir que a Europa consegue lidar com estes desafios fazendo o melhor uso possível da inovação e da tecnologia, respeitando o planeta e fazendo com que nenhum europeu fique deixado para trás", declara.