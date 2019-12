Actualidade

O sistema informático de suporte às receitas eletrónicas recomeçou a funcionar às seis horas da manhã de hoje, duas horas antes do previsto, pelo que as pessoas com receitas médicas nos telemóveis já as podem aviar nos moldes habituais.

"Os doentes com receitas médicas nos seus telemóveis ou em qualquer outro suporte já podem dirigir-se às farmácias normalmente", refere a Associação Nacional de Farmácias (ANF) num comunicado, em que assinala "o civismo" mostrado pelos portugueses que concentraram a procura por farmácias durante a manhã de sábado, antes dos sistemas informáticos de suporte às receitas eletrónicas terem sido desligados.

"O civismo da população e o esforço das equipas das farmácias permitiram garantir o acesso aos medicamentos a todos os doentes urgentes durante o período de indisponibilidade do sistema", declarou Miguel Lança, diretor de Sistemas de Informação da ANF.