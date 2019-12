Actualidade

A presidente da nova Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, comentou hoje, em Bruxelas, que "não poderia haver melhor dia para começar a trabalhar" do que no décimo aniversário da entrada em vigor do Tratado de Lisboa.

Von der Leyen, o novo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, o presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, e a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, juntaram-se hoje na Casa da História Europeia, em Bruxelas, para assinalar, numa curta cerimónia, a entrada em funções do novo executivo comunitário, mas também dos 10 anos do Tratado de Lisboa, que todos foram unânimes em elogiar, considerando que capacitou a União para enfrentar os novos desafios.

"Penso que não poderia haver melhor dia para começar o trabalho do que este aniversário. Nós somos os guardiões dos Tratados e, de uma forma muito especial, nós somos os custodiantes do Tratado de Lisboa", declarou a presidente do executivo comunitário, que assumiu a responsabilidade conjunta dos novos líderes das instituições da UE de "deixar uma União mais forte do que aquela herdada".