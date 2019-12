Actualidade

O diretor regional das Obras Públicas e Comunicações, Frederico Furtado Sousa, afirmou hoje que os Açores estão agora melhor preparados para "enfrentar" uma crise sísmica intensa, devido a uma "cultura de prevenção" e da implementação de "boas práticas".

"Uma questão de cultura de prevenção, de procura de boas práticas, não só na gestão do território, mas acima de tudo, também, na melhoria da edificação. Por essa razão mesmo é que estou convicto que os Açores, no seu todo, autarquias, empresas e governo regional, já estão mais bem preparados para enfrentar uma crise sísmica", afirmou o governante à agência Lusa.

O responsável participou no sábado numa sessão intitulada "O que fazer perante a próxima crise sísmica nos Açores?", promovida pela ordem dos Engenheiros Técnicos, numa altura em que a zona do Faial vive uma crise sísmica, embora com fenómenos de pequena dimensão.