COP25

O secretário-geral das Nações Unidas, o português António Guterres, apelou hoje em Madrid ao aumento da "vontade política" dos líderes mundiais para fazerem o que a comunidade científica lhes pede na luta contra as alterações climáticas.

"O que ainda falta é vontade política", sendo "fundamental pôr o mundo em linha com o que a comunidade científica definiu" como objetivos para lutar contras as alterações climáticas, disse António Guterres em conferência de imprensa.

As declarações foram feitas no centro de conferências onde a partir de segunda-feira se vai realizar a Cimeira sobre as alterações Climáticas, conhecida como COP25.