Actualidade

O Conselho de Estado chinês nomeou os titulares dos principais cargos do quinto Governo de Macau, liderado por Ho Iat Seng, onde se mantêm apenas dois dos cinco secretários do anterior executivo, foi hoje anunciado.

Como secretário para a Administração e Justiça foi nomeado André Cheong Weng Chon, que transita do Comissariado Contra a Corrupção (CCAC), para secretário para a Economia e Finanças foi escolhido Lei Wai Nong, até agora vice-presidente do Instituto para os Assuntos Municipais (antigo Leal Senado), enquanto Ao Ieong U, que exercia as funções de diretora dos Serviços de Identificação, vai ocupar o cargo de secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, de acordo com um comunicado do Gabinete de Comunicação Social.

Do Governo anterior, do chefe do Executivo cessante, Fernando Chui Sai On, continuam nas mesmas pastas, Wong Sio Chak, como secretário para a Segurança, e Raimundo Arrais do Rosário, como secretário para os Transportes e Obras Públicas.