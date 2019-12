Actualidade

A Cáritas Portuguesa anunciou hoje que vai apresentar, no início do próximo ano, um sistema de prevenção e proteção de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade.

No final da reunião do Conselho Geral da Cáritas Portuguesa, que hoje terminou em Fátima, a instituição revelou que, atenta "à realidade e aos apelos do Papa Francisco para a necessidade de assegurar a Proteção a Crianças, Jovens e Pessoas Vulneráveis, (...) está a desenvolver um Sistema de Prevenção e Proteção que será apresentado no início do ano de 2020".

"Esta reflexão está a ser feita como um contributo à própria sociedade na medida em a Proteção de Criança, Jovens e Pessoas Vulneráveis é uma responsabilidade de todos", acrescentou, em comunicado.